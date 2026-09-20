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Электросушитель для рук "Puff-8975", высокоскоростной, 1.2 кВт купить с доставкой в Москве
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Электросушитель для рук "Puff-8975", высокоскоростной, 1.2 кВт

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Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 1
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 2
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 3
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 4
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 5
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 6
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 7
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 8
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 9
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 10
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 11
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 12
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 13
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 14
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 15
Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электросушитель для рук
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 1
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 2
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 3
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 4
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 5
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 6
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 7
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 8
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 9
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 10
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 11
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 12
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 13
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 14
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 15
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8975&quot;, высокоскоростной, 1.2 кВт - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678770
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Электросушитель для рук
Питание
сеть
Материал
пластик
Мощность, Вт
1200
Температура воздушного потока, °С
50
Габаритные размеры, мм
220х225х190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х25
Вес, кг.
1.55

Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8975", высокоскоростной, 1.2 кВт

Высокоскоростная сушилка для рук Puff-8975 используется в санитарно-технических помещениях общественного назначения, где необходимо сократить время пребывания посетителей в зоне высушивания рук. Данная модель имеет привлекательный классический дизайн корпуса. Сушитель надёжен и прост в использовании.

Отзывы о товаре Электросушитель для рук "Puff-8975", высокоскоростной, 1.2 кВт




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Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Электросушитель для рук
Питание
сеть
Материал
пластик
Мощность, Вт
1200
Температура воздушного потока, °С
50
Габаритные размеры, мм
220х225х190
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоскоростная сушилка для рук Puff-8975 используется в санитарно-технических помещениях общественного назначения, где необходимо сократить время пребывания посетителей в зоне высушивания рук. Данная модель имеет привлекательный классический дизайн корпуса. Сушитель надёжен и прост в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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