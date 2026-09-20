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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Время сушки
7 с
Скорость воздушного потока, м/с
80
Уровень шума, дБ
65
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678764
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Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8813", антивандальный, 1,25 кВт
Настенная сушилка для рук Puff-8813 хром Арт:1401.402 одновременно относится к двум типам, к высокоскоростному и антивандальному. Высокоскоростные электросушители для рук используются в местах, где необходимо сократить время пребывания посетителей в зоне высушивания рук — это аэропорты, ж/д вокзалы, стадионы и прочие места с высоким трафиком посетителей общественных мест санитарно-технического назначения. Данная модель выполнена в стиле индустриального дизайна. Отличительной особенностью данной модели является средняя мощность 1250 Вт при внушительной скорости воздушного потока 80 м/с, что способствует быстрому высушиванию рук и небольшому расходу электроэнергии. Время сушки занимает всего 5-7 секунд, так как такой мощный поток воздуха сдувает капли воды с поверхности рук. Температура воздушного потока 40-60 °C.
Puff-8813 антивандального типа, а это значит, что электросушилка для рук имеет скрытое крепление и крепится к стене при помощи крепежа и крепежной планки.
Навесная сушилка из высококачественной нержавеющей стали 304 марки. Данная модель устойчива к механическим повреждениям, что немаловажно, так как такое электрополотенце для рук устанавливают в местах с повышенным трафиком посетителей, а также в местах, где возможно небрежное обращение с оборудованием. Полотенцесушитель обладает степенью влагозащищённости IPX4 — это самое надежное конструктивное решение электроприбора при попадании капель воды с любых направлений.
Настенная сушилка для рук Puff-8813 хром Арт:1401.402 одновременно относится к двум типам, к высокоскоростному и антивандальному. Высокоскоростные электросушители для рук используются в местах, где необходимо сократить время пребывания посетителей в зоне высушивания рук — это аэропорты, ж/д вокзалы, стадионы и прочие места с высоким трафиком посетителей общественных мест санитарно-технического назначения. Данная модель выполнена в стиле индустриального дизайна. Отличительной особенностью данной модели является средняя мощность 1250 Вт при внушительной скорости воздушного потока 80 м/с, что способствует быстрому высушиванию рук и небольшому расходу электроэнергии. Время сушки занимает всего 5-7 секунд, так как такой мощный поток воздуха сдувает капли воды с поверхности рук. Температура воздушного потока 40-60 °C.
Puff-8813 антивандального типа, а это значит, что электросушилка для рук имеет скрытое крепление и крепится к стене при помощи крепежа и крепежной планки.
Навесная сушилка из высококачественной нержавеющей стали 304 марки. Данная модель устойчива к механическим повреждениям, что немаловажно, так как такое электрополотенце для рук устанавливают в местах с повышенным трафиком посетителей, а также в местах, где возможно небрежное обращение с оборудованием. Полотенцесушитель обладает степенью влагозащищённости IPX4 — это самое надежное конструктивное решение электроприбора при попадании капель воды с любых направлений.
Электросушитель для рук "Puff-8813", антивандальный, 1,25 кВт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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