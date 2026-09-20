Электросушитель для рук "Puff-8809", белый, 0,85 кВт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8809", белый, 0,85 кВт
Электросушитель для рук Puff-8809 - удобное и эффективное устройство для быстрой сушки рук. Эта электрическая сушилка идеально подходит для использования в общественных местах. Благодаря автоматической функции, пользователи могут быстро и гигиенично высушить руки. Сушитель для рук Puff-8809 имеет стильный дизайн и легко вписывается в интерьер ванных комнат. С его помощью вы экономите время и средства, не используя бумажные полотенца. Этот настенный сушитель обладает мощностью 0.85 кВт, обеспечивая быструю и эффективную сушку рук. Электросушитель для рук Puff-8809 - надежное и долговечное решение для общественных мест и офисов. Он идеально подходит для помещений с высокой проходимостью людей, где важна быстрая гигиеническая сушка рук.
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