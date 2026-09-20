Игра The Last of US Part I PS5 рус. верс.
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Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678607
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
80
Описание товара Игра The Last of US Part I PS5 рус. верс.
The Last of Us Part I - это захватывающее приключение, перенесенное в мир после падения цивилизации. Игра основана на знаменитой серии The Last of Us, завоевавшей более 200 престижных наград и номинаций, включая Игра года. The Last of Us Part I предлагает игрокам исследовать мир, полный опасностей и приключений. Вы будете следить за судьбоносными приключениями Джоэла и 14-летней девочки-подростка Элли, которые вместе должны пройти через карантинную зону.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
SONY
Тип товара
Игры
Страна производитель
Китай
The Last of Us Part I - это захватывающее приключение, перенесенное в мир после падения цивилизации. Игра основана на знаменитой серии The Last of Us, завоевавшей более 200 престижных наград и номинаций, включая Игра года. The Last of Us Part I предлагает игрокам исследовать мир, полный опасностей и приключений. Вы будете следить за судьбоносными приключениями Джоэла и 14-летней девочки-подростка Элли, которые вместе должны пройти через карантинную зону.
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