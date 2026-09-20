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Игра The Last of US Part I PS5 рус. верс. купить с доставкой в Москве
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Игра The Last of US Part I PS5 рус. верс.

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Игра The Last of US Part I PS5 рус. верс. - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
  • Игра The Last of US Part I PS5 рус. верс. - фото 1
  • Игра The Last of US Part I PS5 рус. верс. - фото 2
  • Игра The Last of US Part I PS5 рус. верс. - фото 3
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  • Игра The Last of US Part I PS5 рус. верс. - фото 10
  • Игра The Last of US Part I PS5 рус. верс. - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678607
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
80

Описание товара Игра The Last of US Part I PS5 рус. верс.

The Last of Us Part I - это захватывающее приключение, перенесенное в мир после падения цивилизации. Игра основана на знаменитой серии The Last of Us, завоевавшей более 200 престижных наград и номинаций, включая Игра года. The Last of Us Part I предлагает игрокам исследовать мир, полный опасностей и приключений. Вы будете следить за судьбоносными приключениями Джоэла и 14-летней девочки-подростка Элли, которые вместе должны пройти через карантинную зону.

Отзывы о товаре Игра The Last of US Part I PS5 рус. верс.




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Игры
Страна производитель
Китай
Описание
The Last of Us Part I - это захватывающее приключение, перенесенное в мир после падения цивилизации. Игра основана на знаменитой серии The Last of Us, завоевавшей более 200 престижных наград и номинаций, включая Игра года. The Last of Us Part I предлагает игрокам исследовать мир, полный опасностей и приключений. Вы будете следить за судьбоносными приключениями Джоэла и 14-летней девочки-подростка Элли, которые вместе должны пройти через карантинную зону.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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