Уцененный товар Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226, 678594
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Причина уценки
потертости, повреждена упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%147 руб. 490 руб.
В наличии
Код товара: 678594
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Загружаем...
147 руб. -70%
490 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Причина уценки
потертости, повреждена упаковка
Для планшетов
для APPLE iPad Air 10.9
Материал
карбон
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х2
Вес, г.
30
Описание товара Уцененный товар Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: чехол, упаковка
Спецификация:
- Тип: книжка
- Совместимый бренд: Apple
- Совместимая модель: iPad Air 10.9 (2020)
- Для моделей с диагональю экрана, в дюймах: 10.9
- Материал: полиуретан; микрофибра
- Цвет: красный
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Бренд
Тип товара
Чехол
Причина уценки
потертости, повреждена упаковка
Для планшетов
для APPLE iPad Air 10.9
Материал
карбон
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: чехол, упаковка
Спецификация:
- Тип: книжка
- Совместимый бренд: Apple
- Совместимая модель: iPad Air 10.9 (2020)
- Для моделей с диагональю экрана, в дюймах: 10.9
- Материал: полиуретан; микрофибра
- Цвет: красный
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Уцененный товар Чехол Red Line для APPLE iPad Air 10.9 2020 Y Red УТ000023226 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 147 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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