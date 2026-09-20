Кронштейн для 2-х мониторов ONKRON/ 13-34" макс. 100*100, струбцина, наклон -45"+45" поворот 180", высота столба 883 мм, макс. нагрузка 2х8кг, вертикальное размещение, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для 2-х мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Максимальная нагрузка, кг
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678564
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для 2-х мониторов
Размер VESA
75x75, 100x101
РазмерVESA
75x75, 100x101
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Максимальная нагрузка, кг
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х8
Вес, кг.
2.53
Описание товара Кронштейн для 2-х мониторов ONKRON/ 13-34" макс. 100*100, струбцина, наклон -45"+45" поворот 180", высота столба 883 мм, макс. нагрузка 2х8кг, вертикальное размещение, черный
Настольный кронштейн для двух мониторов ONKRON D208E предназначен для установки двух экранов с диагональю от 13 до 34 дюймов и надежно выдержит нагрузку до 8 кг на каждый монитор. Эта подставка для двух мониторов поддерживает стандарты VESA 75x75, 100x100 и является универсальным решением для большинства современных моделей дисплеев.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для 2-х мониторов
Размер VESA
75x75, 100x101
РазмерVESA
75x75, 100x101
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Максимальная нагрузка, кг
16
Страна производитель
Китай
Настольный кронштейн для двух мониторов ONKRON D208E предназначен для установки двух экранов с диагональю от 13 до 34 дюймов и надежно выдержит нагрузку до 8 кг на каждый монитор. Эта подставка для двух мониторов поддерживает стандарты VESA 75x75, 100x100 и является универсальным решением для большинства современных моделей дисплеев.
Кронштейн для 2-х мониторов ONKRON/ 13-34" макс. 100*100, струбцина, наклон -45"+45" поворот 180", высота столба 883 мм, макс. нагрузка 2х8кг, вертикальное размещение, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Кронштейн для 2-х мониторов ONKRON/ 13-34" макс. 100*100, струбцина, наклон -45"+45" поворот 180", высота столба 883 мм, макс. нагрузка 2х8кг, вертикальное размещение, черный