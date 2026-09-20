Набор напильников с рукояткой 5шт Berger BG BG1147
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Набор инструментов
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
200
Расход губок
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678520
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Набор инструментов
Комплектация
Набор напильников с рукояткой 5шт
Материал основания
сталь
Материал рукояти
сталь
Поворотное основание
Да
Ширина губок
200
Расход губок
0
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х7
Вес, г.
500
Описание товара Набор напильников с рукояткой 5шт Berger BG BG1147
Набор инструментов BERGER — это компактное и надёжное решение для столярных и слесарных работ. Весит всего 1,05 кг, так что его удобно брать с собой — не утяжелит рабочую сумку и не займет много места на верстаке. Прочный корпус и ручки полностью из стали выдерживают серьёзные нагрузки, а благодаря поворотному основанию инструмент обеспечивает гибкость в любых задачах. Ширина губок 200 мм позволит зафиксировать габаритные детали, а крепление с помощью струбцины быстро и надёжно удержит заготовку, чтобы руки были свободны для точной работы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Набор инструментов
Комплектация
Набор напильников с рукояткой 5шт
Материал основания
сталь
Материал рукояти
сталь
Поворотное основание
Да
Ширина губок
200
Расход губок
0
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Набор инструментов BERGER — это компактное и надёжное решение для столярных и слесарных работ. Весит всего 1,05 кг, так что его удобно брать с собой — не утяжелит рабочую сумку и не займет много места на верстаке. Прочный корпус и ручки полностью из стали выдерживают серьёзные нагрузки, а благодаря поворотному основанию инструмент обеспечивает гибкость в любых задачах. Ширина губок 200 мм позволит зафиксировать габаритные детали, а крепление с помощью струбцины быстро и надёжно удержит заготовку, чтобы руки были свободны для точной работы.
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