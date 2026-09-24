Уцененный товар Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100, 678508
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
отколот угол на переднем правом ветровике
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%147 руб. 490 руб.
В наличии
Код товара: 678508
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Загружаем...
147 руб. -70%
490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
отколот угол на переднем правом ветровике
Марка автомобиля
Toyota Rav-4 2006- LONG
Назначение
для боковых окон
Цвет
темно-коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х12х4
Вес, г.
350
Описание товара Уцененный товар Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектация: 4 ветровика
Спецификация:
- Тип: самоклеящиеся
- Тип кузова: универсал
- Марка автомобиля: Toyota
- Модель автомобиля: RAV 4
- Год выпуска автомобиля: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022
- Двигатель: 2 л. / бензин; 2,4 л. / бензин
- Место установки: на окна
- Цвет корпуса: черный
- Требует подготовки поверхности: Да
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ветровики
Причина уценки
отколот угол на переднем правом ветровике
Марка автомобиля
Toyota Rav-4 2006- LONG
Назначение
для боковых окон
Цвет
темно-коричневый
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектация: 4 ветровика
Спецификация:
- Тип: самоклеящиеся
- Тип кузова: универсал
- Марка автомобиля: Toyota
- Модель автомобиля: RAV 4
- Год выпуска автомобиля: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022
- Двигатель: 2 л. / бензин; 2,4 л. / бензин
- Место установки: на окна
- Цвет корпуса: черный
- Требует подготовки поверхности: Да
Уцененный товар Ветровики Autoclover Toyota Rav-4 2006- LONG (Корея), KR-WV-100 - стоимость товара 147 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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