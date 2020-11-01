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Настенный светильник Аврора Золотой рыцарь 10034-2B

Артикул: 67822
Настенный светильник Аврора Золотой рыцарь 10034-2B
1 850 руб. 
2 060 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 67822
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендАврора
Тип товараНастенные светильники
Количество ламп2
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Высота, см42
Длина, см20
Ширина, см32
Вес, кг1.5
Мощность – 120 Вт. Лампы – светодиодные, энергосберегающие, накаливания, 2 шт.


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Самовывоз невозможен
Настенный светильник Аврора Золотой рыцарь 10034-2B - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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