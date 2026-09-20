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Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 350Вт черный купить с доставкой в Москве
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Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 350Вт черный

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Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 1
Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 2
Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 3
Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 4
Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 5
Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 6
Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 1
  • Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 2
  • Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 3
  • Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 4
  • Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 5
  • Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 6
  • Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 430Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678177
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Размеры в упаковке, м
1.19х0.47х0.28
Вес, кг.
13.2

Описание товара Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 350Вт черный

Саундбар Samsung HW-Q700D/RU, черный.

Отзывы о товаре Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 350Вт черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Описание
Саундбар Samsung HW-Q700D/RU, черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Samsung HW-Q700D/RU 3.1 350Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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