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Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6" (NH.QNBER.003) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6" (NH.QNBER.003)

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Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 1
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 2
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 3
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 4
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 5
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 6
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 7
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 8
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 9
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 10
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 11
Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 1
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 2
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 3
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 4
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 5
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 6
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 7
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 8
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 9
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 10
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 11
  • Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6&quot; (NH.QNBER.003) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678148
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
3800 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6" (NH.QNBER.003)

Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.

Отзывы о товаре Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6" (NH.QNBER.003)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
3800 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51-593U black 15.6" (NH.QNBER.003) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 83860 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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