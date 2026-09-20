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Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea купить с доставкой в Москве
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Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea

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Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 1
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 2
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 3
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 4
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 5
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 6
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 7
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 8
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 9
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 10
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 11
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 12
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 13
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 14
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 15
Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электронные книги
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 1
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 2
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 3
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 4
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 5
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 6
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 7
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 8
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 9
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 10
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 11
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 12
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 13
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 14
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 15
  • Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678114
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Характеристики

Бренд
PocketBook
Тип товара
Электронные книги
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
450

Описание товара Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea

PocketBook InkPad Color 3 ридер с цветным экраном современного поколения E Ink Kaleido 3 Максимальная четкость цветного изображения в сочетании с премиальным дизайном, продвинутыми аудио возможностями и защитой от воды. Размер экрана PocketBook InkPad Color 3 В теории практически любой контент, включая учебники и бизнес-издания, можно изучать даже на классических устройствах с диагональю 6 дюймов. Однако увеличенный форм-фактор «7.8 дюйма», в котором выполнен PocketBook 743K3 InkPad Color 3, несравнимо лучше оптимизирован для контента специфических типов. Просто за счет куда большей площади дисплея, а также более высокого его разрешения. Не приходится постоянно вглядываться или масштабировать изображение. Нет нужды избегать файлов со сложной версткой. Не возникает никаких проблем с тонкими маленькими шрифтами – даже они отображаются очень четко. Ну и, конечно, цветное изображение. Оно меняет всё. В PocketBook 743K3 InkPad Color 3 реализована система подсветки с регулировкой цветовой температуры. Другими словами, пользователь может выбирать из массы оттенков – от белого до желтого и даже ярко-оранжевого. Теплые оттенки расслабляют как нервную систему, так и организм в целом. Поэтому при чтении перед сном следует делать подсветку именно желтой или оранжевой, а вот днем, когда вы не собираетесь спать, можно активировать и классический белый вариант. Сенсорный экран PocketBook InkPad Color 3 Управлять ридером, масштабировать текст и перелистывать страницы можно как с помощью сенсорного экрана, так и посредством аппаратных клавиш. Таким образом, у пользователя есть сразу два варианта управления. Каждый может выбрать наиболее комфортный и уместный в той или иной ситуации. А можно и комбинировать эти варианты: например, перелистывать страницы с помощью клавиш, а по интерфейсу ридера перемещаться путем нажатий на сенсорный дисплей. Подсветка экрана PocketBook InkPad Color 3 С подсветкой можно читать даже в полной темноте, чего не позволяет обычная бумажная книга. Подсветка экранов E Ink реализована по принципу фонарика, она освещает дисплей сбоку и не «бьет» в глаза читателя. Поэтому она совершенно не раздражает зрение.

Отзывы о товаре Электронная книга PocketBook 743K3 (PB743K3-1-WW) Stormy Sea




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Характеристики
Бренд
PocketBook
Тип товара
Электронные книги
Описание
PocketBook InkPad Color 3 ридер с цветным экраном современного поколения E Ink Kaleido 3 Максимальная четкость цветного изображения в сочетании с премиальным дизайном, продвинутыми аудио возможностями и защитой от воды. Размер экрана PocketBook InkPad Color 3 В теории практически любой контент, включая учебники и бизнес-издания, можно изучать даже на классических устройствах с диагональю 6 дюймов. Однако увеличенный форм-фактор «7.8 дюйма», в котором выполнен PocketBook 743K3 InkPad Color 3, несравнимо лучше оптимизирован для контента специфических типов. Просто за счет куда большей площади дисплея, а также более высокого его разрешения. Не приходится постоянно вглядываться или масштабировать изображение. Нет нужды избегать файлов со сложной версткой. Не возникает никаких проблем с тонкими маленькими шрифтами – даже они отображаются очень четко. Ну и, конечно, цветное изображение. Оно меняет всё. В PocketBook 743K3 InkPad Color 3 реализована система подсветки с регулировкой цветовой температуры. Другими словами, пользователь может выбирать из массы оттенков – от белого до желтого и даже ярко-оранжевого. Теплые оттенки расслабляют как нервную систему, так и организм в целом. Поэтому при чтении перед сном следует делать подсветку именно желтой или оранжевой, а вот днем, когда вы не собираетесь спать, можно активировать и классический белый вариант. Сенсорный экран PocketBook InkPad Color 3 Управлять ридером, масштабировать текст и перелистывать страницы можно как с помощью сенсорного экрана, так и посредством аппаратных клавиш. Таким образом, у пользователя есть сразу два варианта управления. Каждый может выбрать наиболее комфортный и уместный в той или иной ситуации. А можно и комбинировать эти варианты: например, перелистывать страницы с помощью клавиш, а по интерфейсу ридера перемещаться путем нажатий на сенсорный дисплей. Подсветка экрана PocketBook InkPad Color 3 С подсветкой можно читать даже в полной темноте, чего не позволяет обычная бумажная книга. Подсветка экранов E Ink реализована по принципу фонарика, она освещает дисплей сбоку и не «бьет» в глаза читателя. Поэтому она совершенно не раздражает зрение.
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