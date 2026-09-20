Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack)
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Характеристики
Тип товара
Фильтр для пылесоса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678067
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фильтр для пылесоса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
500
Описание товара Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack)
HEPA фильтр Xiaomi BHR4634CN предназначен для обслуживания пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light. В наборе поставляются 2 фильтра, которые изготовлены на основе многослойной бумаги. Фильтрующий элемент с гофрированной структурой эффективно задерживает мелкие частицы пыли и не позволяет им попадать в воздух в процессе выполнения уборки. Конструкция фильтров гарантирует простой процесс установки в отсек пылесоса и легкое снятие в случае необходимости. Фирменные фильтры Xiaomi BHR4634CN рассчитаны на длительный срок эксплуатации.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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HEPA фильтр Xiaomi BHR4634CN предназначен для обслуживания пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light. В наборе поставляются 2 фильтра, которые изготовлены на основе многослойной бумаги. Фильтрующий элемент с гофрированной структурой эффективно задерживает мелкие частицы пыли и не позволяет им попадать в воздух в процессе выполнения уборки. Конструкция фильтров гарантирует простой процесс установки в отсек пылесоса и легкое снятие в случае необходимости. Фирменные фильтры Xiaomi BHR4634CN рассчитаны на длительный срок эксплуатации.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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