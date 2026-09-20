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Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) купить с доставкой в Москве
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Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack)

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Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 1
Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 2
Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 3
Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 4
Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 5
Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 6
Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 7
Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 8
Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 9
Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 10
Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр для пылесоса
  • Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 1
  • Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 2
  • Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 3
  • Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 4
  • Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 5
  • Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 6
  • Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 7
  • Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 8
  • Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 9
  • Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 10
  • Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678067
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Фильтр для пылесоса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
500

Описание товара Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack)

HEPA фильтр Xiaomi BHR4634CN предназначен для обслуживания пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light. В наборе поставляются 2 фильтра, которые изготовлены на основе многослойной бумаги. Фильтрующий элемент с гофрированной структурой эффективно задерживает мелкие частицы пыли и не позволяет им попадать в воздух в процессе выполнения уборки. Конструкция фильтров гарантирует простой процесс установки в отсек пылесоса и легкое снятие в случае необходимости. Фирменные фильтры Xiaomi BHR4634CN рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

Отзывы о товаре Фильтр для пылесоса Mi Vacuum Cleaner Light HEPA Filter (2-Pack)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Фильтр для пылесоса
Страна производитель
Китай
Описание
HEPA фильтр Xiaomi BHR4634CN предназначен для обслуживания пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light. В наборе поставляются 2 фильтра, которые изготовлены на основе многослойной бумаги. Фильтрующий элемент с гофрированной структурой эффективно задерживает мелкие частицы пыли и не позволяет им попадать в воздух в процессе выполнения уборки. Конструкция фильтров гарантирует простой процесс установки в отсек пылесоса и легкое снятие в случае необходимости. Фирменные фильтры Xiaomi BHR4634CN рассчитаны на длительный срок эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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