Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%8 960 руб. 11 020 руб.
В наличии
Код товара: 677626
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Загружаем...
8 960 руб. -19%
11 020 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х11х5
Вес, г.
396
Описание товара Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU)
Клавиатура Keychron K8 - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль. Эта клавиатура будет отлично справляться с любыми задачами, будь то работа или игра.
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Клавиатура Keychron K8 - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль. Эта клавиатура будет отлично справляться с любыми задачами, будь то работа или игра.
Клавиатура Keychron K8 Grey, RGB, Hot-Swap, Alum Frame, Gateron G pro Brown Switch (K8-J3-RU) - по цене 8960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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