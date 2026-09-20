Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray
iPad mini — невероятно компактный и лёгкий, поэтому без труда составит вам компанию, где бы вы ни находились. Он весит меньше 400 г при толщине в 6.1 мм и прекрасно помещается в карман или сумку. Мощь и интеллект iPad mini обеспечиваются процессором A12 Bionic с системой Neural Engine. Используя технологии машинного обучения, процессор быстро распознаёт закономерности, предлагает свои варианты и учится на основе полученного опыта. Дополненная реальность, захватывающие игры с графикой консольного уровня — мощности хватит на всё. iPad mini оснащён великолепным дисплеем на 7.9 дюйма, который отображает более 3 миллионов пикселей. Высокая яркость, широкий цветовой охват и антибликовое покрытие позволяют использовать iPad mini в любых условиях. Неважно, что вы делаете: читаете книгу в парке или монтируете видео дома — изображение и текст всегда будут выглядеть максимально чётко и естественно. А технология True Tone автоматически настраивает баланс белого с учётом освещения, поэтому теперь цвета будут смотреться ещё натуральнее.
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