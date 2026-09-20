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Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray купить с доставкой в Москве
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Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray

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Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray - фото 1
Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray - фото 2
Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray - фото 3
Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
  • Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray - фото 1
  • Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray - фото 2
  • Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray - фото 3
  • Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 677198
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Планшеты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
800

Описание товара Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray

iPad mini — невероятно компактный и лёгкий, поэтому без труда составит вам компанию, где бы вы ни находились. Он весит меньше 400 г при толщине в 6.1 мм и прекрасно помещается в карман или сумку. Мощь и интеллект iPad mini обеспечиваются процессором A12 Bionic с системой Neural Engine. Используя технологии машинного обучения, процессор быстро распознаёт закономерности, предлагает свои варианты и учится на основе полученного опыта. Дополненная реальность, захватывающие игры с графикой консольного уровня — мощности хватит на всё. iPad mini оснащён великолепным дисплеем на 7.9 дюйма, который отображает более 3 миллионов пикселей. Высокая яркость, широкий цветовой охват и антибликовое покрытие позволяют использовать iPad mini в любых условиях. Неважно, что вы делаете: читаете книгу в парке или монтируете видео дома — изображение и текст всегда будут выглядеть максимально чётко и естественно. А технология True Tone автоматически настраивает баланс белого с учётом освещения, поэтому теперь цвета будут смотреться ещё натуральнее.

Отзывы о товаре Планшет Apple iPad mini 7,9 LTE 256Gb (MUXC2HN/A) Space Gray




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Планшеты
Страна производитель
Китай
Описание
iPad mini — невероятно компактный и лёгкий, поэтому без труда составит вам компанию, где бы вы ни находились. Он весит меньше 400 г при толщине в 6.1 мм и прекрасно помещается в карман или сумку. Мощь и интеллект iPad mini обеспечиваются процессором A12 Bionic с системой Neural Engine. Используя технологии машинного обучения, процессор быстро распознаёт закономерности, предлагает свои варианты и учится на основе полученного опыта. Дополненная реальность, захватывающие игры с графикой консольного уровня — мощности хватит на всё. iPad mini оснащён великолепным дисплеем на 7.9 дюйма, который отображает более 3 миллионов пикселей. Высокая яркость, широкий цветовой охват и антибликовое покрытие позволяют использовать iPad mini в любых условиях. Неважно, что вы делаете: читаете книгу в парке или монтируете видео дома — изображение и текст всегда будут выглядеть максимально чётко и естественно. А технология True Tone автоматически настраивает баланс белого с учётом освещения, поэтому теперь цвета будут смотреться ещё натуральнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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