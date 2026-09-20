Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver
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Характеристики
Описание товара Планшет Apple iPad Air Pro 2024 11 256Gb (MVV93LL/A) Silver
Планшет Apple является воплощением мощности и изящества, предлагая пользователям превосходное сочетание характеристик и дизайна. Этот серебристый гаджет оснащен встроенной памятью объемом 256 Гб, что обеспечивает достаточно места для хранения всех ваших данных, от фотографий до приложений. С диагональю экрана 11 дюймов и разрешением 2420x1668, планшет гарантирует великолепное качество изображения, что идеально подходит для игр, работы и просмотра любимых фильмов. 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу и многозадачность, делая каждодневное использование еще более комфортным. Работающий на базе операционной системы iOS, планшет является мощным инструментом в руках пользователя, с интуитивно понятным интерфейсом и доступом к тысячам приложений через App Store. Сердцем этого устройства служит процессор Apple M4 с девятью ядрами, который обеспечивает невероятную производительность и скорость обработки данных. Аккумулятор Li-Pol и универсальный разъем для зарядки USB Type-C позволяют использовать устройство на протяжении долгого времени без необходимости частой подзарядки. Алюминиевый корпус придает устройству стильный и современный вид, обеспечивая при этом прочность и легкость. Планшет поддерживает новейшие технологии беспроводной связи, включая Bluetooth 5.3 и стандарт Wi-Fi 802.11 ax, что гарантирует быстрое и надежное подключение к интернету и другим устройствам. Фронтальная камера с разрешением 12 мегапикселей позволяет делать высококачественные селфи и осуществлять видеозвонки в высоком разрешении. Этот планшет Apple идеально подходит для тех, кто ищет производительное и современное устройство для работы, учебы и развлечений.
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы
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