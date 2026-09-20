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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676414
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Описание товара Anton Bruckner & Wiener Philharmoniker & Carlo Maria Giulini – Sinfonien Nr. 7 - 9 (0028948654734) виниловая пластинка
Исполнение Карло Марией Джулини трех последних симфоний Антона Брукнера, записанное в 1990-х годах, стало легендарным. В честь 200-летия со дня рождения композитора Deutsche Grammophon впервые представляет эти знаковые записи симфоний № 7, 8 и 9 на виниле в ограниченном и пронумерованном комплекте из 6 пластинок. Аудиоматериал был ремикширован в студии Emil Berliner Studios Райнером Майяром и Сиднеем К. Мейером и перенесен на лаковую пленку с использованием полускоростного процесса. В комплекте каждая симфония представлена на двух LP в отдельном гейтфолде, созданном на основе соответствующих оригинальных обложек и содержащем дополнительные материалы, такие как документация по записи и фотографии маэстро Джулини.
Исполнение Карло Марией Джулини трех последних симфоний Антона Брукнера, записанное в 1990-х годах, стало легендарным. В честь 200-летия со дня рождения композитора Deutsche Grammophon впервые представляет эти знаковые записи симфоний № 7, 8 и 9 на виниле в ограниченном и пронумерованном комплекте из 6 пластинок. Аудиоматериал был ремикширован в студии Emil Berliner Studios Райнером Майяром и Сиднеем К. Мейером и перенесен на лаковую пленку с использованием полускоростного процесса. В комплекте каждая симфония представлена на двух LP в отдельном гейтфолде, созданном на основе соответствующих оригинальных обложек и содержащем дополнительные материалы, такие как документация по записи и фотографии маэстро Джулини.
Anton Bruckner & Wiener Philharmoniker & Carlo Maria Giulini – Sinfonien Nr. 7 - 9 (0028948654734) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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