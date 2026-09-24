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OST - Sacrificial Princess And The King Of Beasts (Kohta Yamamoto) (4524135120953) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Sacrificial Princess And The King Of Beasts (Kohta Yamamoto) (4524135120953) виниловая пластинка

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OST - Sacrificial Princess And The King Of Beasts (Kohta Yamamoto) (4524135120953) виниловая пластинка - фото 1
OST - Sacrificial Princess And The King Of Beasts (Kohta Yamamoto) (4524135120953) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kohta Yamamoto
Альбом (сингл)
Sacrificial Princess And The King Of Beasts
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Sacrificial Princess And The King Of Beasts (Kohta Yamamoto) (4524135120953) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Sacrificial Princess And The King Of Beasts (Kohta Yamamoto) (4524135120953) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676409
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Загружаем...
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OST - Sacrificial Princess And The King Of Beasts (Kohta Yamamoto) (4524135120953) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pony Canyon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pony Canyon Enterprises (I)
Barcode
[4524135120953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kohta Yamamoto
Альбом (сингл)
Sacrificial Princess And The King Of Beasts
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
OZMARGO, Sacrificial Princess, The King of Beasts, Miles Away, Calm Days, SARIPHI, KARANBUL, ANUBIS, You and Me, Stand Alone, Cold Eyes, My Darkness, His Majesty, Epilogue, Coronation, LEONHART, KLEINOEL, Princess AMIT, Princess TETRA, BENNU, CY & CLOPS, HYENA, LANTEVELDT, FENRIR, Judge SET, The KINGs Secret, Return of the KING, On Your Shoulders, The World is Changing, ALONE WITH YOU
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Sacrificial Princess And The King Of Beasts (Kohta Yamamoto) (4524135120953) виниловая пластинка

Откройте для себя удивительный музыкальный мир с виниловой пластинкой OST - Sacrificial Princess And The King Of Beasts от Кохты Ямамото (Япония) на двух LP. Этот альбом - это звуковое сопровождение к популярной манге и аниме, переносящее слушателей в увлекательный фантастический мир. Каждая композиция, созданная Ямамото, наполнена эмоциями и талантом, завораживая звучанием и глубиной музыкального повествования. Если вы цените качественную музыку, не пропустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в музыкальное волшебство этого альбома.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Sacrificial Princess And The King Of Beasts (Kohta Yamamoto) (4524135120953) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pony Canyon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pony Canyon Enterprises (I)
Barcode
[4524135120953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kohta Yamamoto
Альбом (сингл)
Sacrificial Princess And The King Of Beasts
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
OZMARGO, Sacrificial Princess, The King of Beasts, Miles Away, Calm Days, SARIPHI, KARANBUL, ANUBIS, You and Me, Stand Alone, Cold Eyes, My Darkness, His Majesty, Epilogue, Coronation, LEONHART, KLEINOEL, Princess AMIT, Princess TETRA, BENNU, CY & CLOPS, HYENA, LANTEVELDT, FENRIR, Judge SET, The KINGs Secret, Return of the KING, On Your Shoulders, The World is Changing, ALONE WITH YOU
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Откройте для себя удивительный музыкальный мир с виниловой пластинкой OST - Sacrificial Princess And The King Of Beasts от Кохты Ямамото (Япония) на двух LP. Этот альбом - это звуковое сопровождение к популярной манге и аниме, переносящее слушателей в увлекательный фантастический мир. Каждая композиция, созданная Ямамото, наполнена эмоциями и талантом, завораживая звучанием и глубиной музыкального повествования. Если вы цените качественную музыку, не пропустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в музыкальное волшебство этого альбома.


Теги товара: Кинематограф
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Доставка
Отзывы


OST - Sacrificial Princess And The King Of Beasts (Kohta Yamamoto) (4524135120953) виниловая пластинка - купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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