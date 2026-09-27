Описание товара Wilhelm Furtw?ngler & Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No. 9 Great, D 944, Andante – Allegro ma non-troppo – Piu moto, Andante Con Moto, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Vivace, Symphony No. 4, Op. 120, Andante Con Moto – Allegro di Molto, Romanza: Andante, Scherzo. Presto, Largo – Finale: Allegro Vivace, Symphony No. 88, Hob. I:88, Adagio – Allegro, Largo, Menuetto: Allegretto, Finale. Allegro Con Spirito, Symphony No. 2, Assai Moderato - Allmahlich Belebend (bis Allegro) - Von Hier Ab Festes Tempo (Allegro), Andante Semplice (Tranquillo), Un Poco Moderato - Piu Allegro - Piu Moderato - Allegro - Moderato - Allegro, Langsam - Moderato Andante - Allegro Molto - Moderato - Langsam - Moderato - Presto