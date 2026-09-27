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Wilhelm Furtw?ngler & Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wilhelm Furtw?ngler & Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка

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Wilhelm Furtw?ngler &amp; Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка - фото 1
Wilhelm Furtw?ngler &amp; Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Wilhelm Furtwangler
Альбом (сингл)
Complete Studio Recordings 1951-1953
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wilhelm Furtw?ngler &amp; Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка - фото 1
  • Wilhelm Furtw?ngler &amp; Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 850 руб. 
Начислим 490 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676403
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Wilhelm Furtw?ngler & Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка
16 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon Intl
Barcode
[0028948609543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Wilhelm Furtwangler
Альбом (сингл)
Complete Studio Recordings 1951-1953
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Symphony No. 9 Great, D 944, Andante – Allegro ma non-troppo – Piu moto, Andante Con Moto, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Vivace, Symphony No. 4, Op. 120, Andante Con Moto – Allegro di Molto, Romanza: Andante, Scherzo. Presto, Largo – Finale: Allegro Vivace, Symphony No. 88, Hob. I:88, Adagio – Allegro, Largo, Menuetto: Allegretto, Finale. Allegro Con Spirito, Symphony No. 2, Assai Moderato - Allmahlich Belebend (bis Allegro) - Von Hier Ab Festes Tempo (Allegro), Andante Semplice (Tran
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wilhelm Furtw?ngler & Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No. 9 Great, D 944, Andante – Allegro ma non-troppo – Piu moto, Andante Con Moto, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Vivace, Symphony No. 4, Op. 120, Andante Con Moto – Allegro di Molto, Romanza: Andante, Scherzo. Presto, Largo – Finale: Allegro Vivace, Symphony No. 88, Hob. I:88, Adagio – Allegro, Largo, Menuetto: Allegretto, Finale. Allegro Con Spirito, Symphony No. 2, Assai Moderato - Allmahlich Belebend (bis Allegro) - Von Hier Ab Festes Tempo (Allegro), Andante Semplice (Tranquillo), Un Poco Moderato - Piu Allegro - Piu Moderato - Allegro - Moderato - Allegro, Langsam - Moderato Andante - Allegro Molto - Moderato - Langsam - Moderato - Presto

Отзывы о товаре Wilhelm Furtw?ngler & Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon Intl
Barcode
[0028948609543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Wilhelm Furtwangler
Альбом (сингл)
Complete Studio Recordings 1951-1953
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Symphony No. 9 Great, D 944, Andante – Allegro ma non-troppo – Piu moto, Andante Con Moto, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Vivace, Symphony No. 4, Op. 120, Andante Con Moto – Allegro di Molto, Romanza: Andante, Scherzo. Presto, Largo – Finale: Allegro Vivace, Symphony No. 88, Hob. I:88, Adagio – Allegro, Largo, Menuetto: Allegretto, Finale. Allegro Con Spirito, Symphony No. 2, Assai Moderato - Allmahlich Belebend (bis Allegro) - Von Hier Ab Festes Tempo (Allegro), Andante Semplice (Tran
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No. 9 Great, D 944, Andante – Allegro ma non-troppo – Piu moto, Andante Con Moto, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Vivace, Symphony No. 4, Op. 120, Andante Con Moto – Allegro di Molto, Romanza: Andante, Scherzo. Presto, Largo – Finale: Allegro Vivace, Symphony No. 88, Hob. I:88, Adagio – Allegro, Largo, Menuetto: Allegretto, Finale. Allegro Con Spirito, Symphony No. 2, Assai Moderato - Allmahlich Belebend (bis Allegro) - Von Hier Ab Festes Tempo (Allegro), Andante Semplice (Tranquillo), Un Poco Moderato - Piu Allegro - Piu Moderato - Allegro - Moderato - Allegro, Langsam - Moderato Andante - Allegro Molto - Moderato - Langsam - Moderato - Presto
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Wilhelm Furtw?ngler & Berliner Philharmoniker – Complete Studio Recordings On DG 1951-1953 (0028948609543) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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