Klaus Makela - Strawinsky: Petruschka/ Debussy: Jeux & Prelude A L'Apres (0028948701476) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Klaus Makela
Альбом (сингл)
Strawinsky: Petruschka/ Debussy: Jeux & Prelude A L'Apres 0028948701476
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676394
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948701476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Klaus Makela
Альбом (сингл)
Strawinsky: Petruschka/ Debussy: Jeux & Prelude A L'Apres 0028948701476
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
The Shrovetide Fair - The Crowds - The Conjuring-Trick, Russian Dance, Petrushka's Room, The Moor's Room - Iiib. Dance Of The Ballerina, Waltz. The Ballerina And The Moor, The Shrovetide Fair (evening), Dance Of The Wet-Nurses, Dance Of The Peasant And The Bear, The Jovial Merchant With 2 Gypsy Girls, Dance Of The Coachmen And The Grooms, The Masqueraders, The Scuffle, Death Of Petrushka, The Police And The Charlatan, Apparition Of Petrushka's Ghost, Jeux, Po?me Dans?, Cd 133, Pr?lude A L'apr?s-
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Klaus Makela - Strawinsky: Petruschka/ Debussy: Jeux & Prelude A L'Apres (0028948701476) виниловая пластинка
Decca Classics выпускает второй альбом феноменального дирижера Клауса Мякеля, возглавляющего Парижский оркестр, с прекрасной программой, сочетающей в себе «Петрушку» Стравинского, «Игры» и «Прелюдию к Послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси. Издание на виниле 180 г. Программа записана вживую в Парижской филармонии соответственно в сентябре и декабре 2023 года. Эта запись следует за громким успехом предыдущей, в которую входили два знаменитых шедевра Стравинского: «Жар-птица» и «Весна священная».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитКороль И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Tommy (Various Artists) (coloured) (0602475106159) винилов...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитDire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Record...
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитDoc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) винилов...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитJanos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (B...
-
В наличииЦена 22 320 руб.5580 руб. в СплитHelloween - March Of Time: The Best Of 40 Years (Box) (coloured)...
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948701476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Klaus Makela
Альбом (сингл)
Strawinsky: Petruschka/ Debussy: Jeux & Prelude A L'Apres 0028948701476
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
The Shrovetide Fair - The Crowds - The Conjuring-Trick, Russian Dance, Petrushka's Room, The Moor's Room - Iiib. Dance Of The Ballerina, Waltz. The Ballerina And The Moor, The Shrovetide Fair (evening), Dance Of The Wet-Nurses, Dance Of The Peasant And The Bear, The Jovial Merchant With 2 Gypsy Girls, Dance Of The Coachmen And The Grooms, The Masqueraders, The Scuffle, Death Of Petrushka, The Police And The Charlatan, Apparition Of Petrushka's Ghost, Jeux, Po?me Dans?, Cd 133, Pr?lude A L'apr?s-
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Decca Classics выпускает второй альбом феноменального дирижера Клауса Мякеля, возглавляющего Парижский оркестр, с прекрасной программой, сочетающей в себе «Петрушку» Стравинского, «Игры» и «Прелюдию к Послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси. Издание на виниле 180 г. Программа записана вживую в Парижской филармонии соответственно в сентябре и декабре 2023 года. Эта запись следует за громким успехом предыдущей, в которую входили два знаменитых шедевра Стравинского: «Жар-птица» и «Весна священная».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Klaus Makela - Strawinsky: Petruschka/ Debussy: Jeux & Prelude A L'Apres (0028948701476) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Klaus Makela - Strawinsky: Petruschka/ Debussy: Jeux & Prelude A L'Apres (0028948701476) виниловая пластинка