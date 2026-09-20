Klaus Makela - Strawinsky: Petruschka/ Debussy: Jeux & Prelude A L'Apres (0028948701476) виниловая пластинка

Трек-лист

The Shrovetide Fair - The Crowds - The Conjuring-Trick, Russian Dance, Petrushka's Room, The Moor's Room - Iiib. Dance Of The Ballerina, Waltz. The Ballerina And The Moor, The Shrovetide Fair (evening), Dance Of The Wet-Nurses, Dance Of The Peasant And The Bear, The Jovial Merchant With 2 Gypsy Girls, Dance Of The Coachmen And The Grooms, The Masqueraders, The Scuffle, Death Of Petrushka, The Police And The Charlatan, Apparition Of Petrushka's Ghost, Jeux, Po?me Dans?, Cd 133, Pr?lude A L'apr?s-