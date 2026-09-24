Nicki Parrott - Black Coffee (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152614) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Black Coffee
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 676379
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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Black Coffee
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Dark Eyes, Right, So In Love, Alright, Okay, You Win, Go Slow, Black Coffee, Fever, Just One More Chance, All, Don't Smoke In Bed
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nicki Parrott - Black Coffee (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152614) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир утонченной музыки с виниловой пластинкой Nicki Parrott - "Black Coffee" (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом является настоящим шедевром джазовой музыки, наполненный глубокими и эмоциональными исполнениями. Ники Парротт умело создает атмосферу загадочности и изысканности, перенося слушателя в мир увлекательных звуков. Наслаждайтесь каждой нотой этой восхитительной пластинки и окунитесь в атмосферу чувственности и интриги. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Black Coffee" и проникнуться всей глубиной и красотой этой музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Black Coffee
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Dark Eyes, Right, So In Love, Alright, Okay, You Win, Go Slow, Black Coffee, Fever, Just One More Chance, All, Don't Smoke In Bed
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Погрузитесь в мир утонченной музыки с виниловой пластинкой Nicki Parrott - "Black Coffee" (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом является настоящим шедевром джазовой музыки, наполненный глубокими и эмоциональными исполнениями. Ники Парротт умело создает атмосферу загадочности и изысканности, перенося слушателя в мир увлекательных звуков. Наслаждайтесь каждой нотой этой восхитительной пластинки и окунитесь в атмосферу чувственности и интриги. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Black Coffee" и проникнуться всей глубиной и красотой этой музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Nicki Parrott - Black Coffee (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152614) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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