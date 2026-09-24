OST - The Tale Of The Princess Kaguya (Joe Hisaishi) (4988008088816) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 676378
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7 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Tale Of The Princess Kaguya (Joe Hisaishi) (4988008088816) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Overture, Light, The Little Princess, The Joy of Living, The Sprout, Lil Bamboo, Life, Mountain Hamlet, Robe, Setting out, Autumn Harvest, Supple Bamboo, Writing Practice, The Garden of Life, The Banquet, Despair, The Coming of Spring, Melody of the Beautiful Koto, Spring Waltz, Memories of the Village, The Nobles Wild Ride, Devotion, Cicada Night, Mystery of the Moon, Sorrow, Fate, The City of the Moon, Going Home, Flying, The Procession of Celestial Beings I, The Parting, The Procession of Celestial Beings II, Moon, When I Remember This Life, Koto Melody, Nursery Rhyme, Song of the Heavenly Maiden
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Overture, Light, The Little Princess, The Joy of Living, The Sprout, Lil Bamboo, Life, Mountain Hamlet, Robe, Setting out, Autumn Harvest, Supple Bamboo, Writing Practice, The Garden of Life, The Banquet, Despair, The Coming of Spring, Melody of the Beautiful Koto, Spring Waltz, Memories of the Village, The Nobles Wild Ride, Devotion, Cicada Night, Mystery of the Moon, Sorrow, Fate, The City of the Moon, Going Home, Flying, The Procession of Celestial Beings I, The Parting, The Procession of Celestial Beings II, Moon, When I Remember This Life, Koto Melody, Nursery Rhyme, Song of the Heavenly Maiden
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - The Tale Of The Princess Kaguya (Joe Hisaishi) (4988008088816) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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