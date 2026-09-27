OST Howl’s Moving Castle: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088212 виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара OST Howl’s Moving Castle: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088212 виниловая пластинка
Музыка к японскому анимационному фантастическому фильму Движущийся замок Хаула Studio Ghibli (японский: : Хепберн) режиссера Хаяо Миядзаки, была написана Джо Хисайши, постоянным сотрудником Миядзаки, и исполнена Новым японским филармоническим оркестром. [2 Хисаиси впервые ввел несколько лейтмотивов, поскольку в его предыдущих партитурах для the Miyazaki и Ghibli ventures лейтмотивов не было. Но лейтмотивы, написанные для фильма, дали ему простор для экспериментов с темами и отличаются от музыки к голливудским фильмам, где лейтмотив проявляется очень четко и его очень легко запомнить. Его подход к партитуре был своего рода интернациональным, когда он мог использовать сложную оркестровку, чтобы отразить плотные оркестровые стили, характерные для голливудских фильмов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитYello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12" Clear) (060244562941...
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитYello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (060244562...
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитBlack Keys - El Camino (10th Anniversary Super Deluxe Edition) (...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитTriptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 201...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитPrimus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитRammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитNeil Young - Return To Greendale (Box) (0093624893257) виниловая...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитNeil Young - Young Shakespeare (Box) (0093624888093) виниловая п...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитLCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) винилов...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитAphex Twin, Syro (0801061024710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитTaylor Swift - Red (Taylor's Version) (0602438633258) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитJoe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре OST Howl’s Moving Castle: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008088212 виниловая пластинка