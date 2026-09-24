Mirabassi, Giovanni; Eva-Marie, Tatiana The Sound Of Love: Tribute To Michel Legrand (Hyper Magnum Sound) 4580051152379 виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Giovanni Mirabassi, Tatiana Eva-Marie
Альбом (сингл)
The Sound Of Love: Tribute To Michel Legrand
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 676374
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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Giovanni Mirabassi, Tatiana Eva-Marie
Альбом (сингл)
The Sound Of Love: Tribute To Michel Legrand
Трек-лист
Maxence, Un Ete 42, Watch What Happens, The Sound Of Love, Mon Coeur, Amour Amour Je taime Tant, La Valse Des Lilas, Cherbourg
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mirabassi, Giovanni; Eva-Marie, Tatiana The Sound Of Love: Tribute To Michel Legrand (Hyper Magnum Sound) 4580051152379 виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу истинной любви к музыке с виниловой пластинкой Giovanni Mirabassi & Tatiana Eva-Marie - The Sound Of Love: Tribute To Michel Legrand (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом - это великолепное исполнение, посвященное великому Мишелю Леграну, который удивлял и вдохновлял музыкантов и публику своим талантом. Каждая нота, каждая мелодия на этой пластинке - это звук истинного искусства. Погрузитесь в мир гармонии и красоты, приобретая виниловую пластинку The Sound Of Love: Tribute To Michel Legrand от Giovanni Mirabassi & Tatiana Eva-Marie. Купить виниловую пластинку - значит добавить кусочек волшебства в свою музыкальную коллекцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Giovanni Mirabassi, Tatiana Eva-Marie
Альбом (сингл)
The Sound Of Love: Tribute To Michel Legrand
Трек-лист
Maxence, Un Ete 42, Watch What Happens, The Sound Of Love, Mon Coeur, Amour Amour Je taime Tant, La Valse Des Lilas, Cherbourg
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Погрузитесь в атмосферу истинной любви к музыке с виниловой пластинкой Giovanni Mirabassi & Tatiana Eva-Marie - The Sound Of Love: Tribute To Michel Legrand (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом - это великолепное исполнение, посвященное великому Мишелю Леграну, который удивлял и вдохновлял музыкантов и публику своим талантом. Каждая нота, каждая мелодия на этой пластинке - это звук истинного искусства. Погрузитесь в мир гармонии и красоты, приобретая виниловую пластинку The Sound Of Love: Tribute To Michel Legrand от Giovanni Mirabassi & Tatiana Eva-Marie. Купить виниловую пластинку - значит добавить кусочек волшебства в свою музыкальную коллекцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Mirabassi, Giovanni; Eva-Marie, Tatiana The Sound Of Love: Tribute To Michel Legrand (Hyper Magnum Sound) 4580051152379 виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Mirabassi, Giovanni; Eva-Marie, Tatiana The Sound Of Love: Tribute To Michel Legrand (Hyper Magnum Sound) 4580051152379 виниловая пластинка