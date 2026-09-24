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Vladimir Shafranov - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152355) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vladimir Shafranov - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152355) виниловая пластинка

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Vladimir Shafranov - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152355) виниловая пластинка - фото 1
Vladimir Shafranov - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152355) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Vladimir Shafranov Trio
Альбом (сингл)
Moonlight Becomes You
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Vladimir Shafranov - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152355) виниловая пластинка - фото 1
  • Vladimir Shafranov - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152355) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Vladimir Shafranov - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152355) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051152355]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Vladimir Shafranov Trio
Альбом (сингл)
Moonlight Becomes You
Трек-лист
Moonlight Becomes You, Django, Favela, All The Things You Are, Old Folks, Fungii Mama, The Single Petal Of A Rose
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vladimir Shafranov - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152355) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Moonlight Becomes You, Django, Favela, All The Things You Are, Old Folks, Fungii Mama, The Single Petal Of A Rose

Отзывы о товаре Vladimir Shafranov - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152355) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051152355]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Vladimir Shafranov Trio
Альбом (сингл)
Moonlight Becomes You
Трек-лист
Moonlight Becomes You, Django, Favela, All The Things You Are, Old Folks, Fungii Mama, The Single Petal Of A Rose
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Moonlight Becomes You, Django, Favela, All The Things You Are, Old Folks, Fungii Mama, The Single Petal Of A Rose
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vladimir Shafranov - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152355) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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