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Luca Mannutza - Airegin (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152423) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Luca Mannutza - Airegin (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152423) виниловая пластинка

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Luca Mannutza - Airegin (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152423) виниловая пластинка - фото 1
Luca Mannutza - Airegin (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152423) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Luca Mannutza
Альбом (сингл)
Airegin
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Luca Mannutza - Airegin (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152423) виниловая пластинка - фото 1
  • Luca Mannutza - Airegin (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152423) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676371
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Загружаем...
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Luca Mannutza - Airegin (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152423) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152423]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Luca Mannutza
Альбом (сингл)
Airegin
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Airegin, Moon And Sand, East Of The Sun, It Could Happen To You, Nobody Else But Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Luca Mannutza - Airegin (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152423) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир утонченной музыки с виниловой пластинкой Luca Mannutza - Airegin (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом поразит вас своей глубокой атмосферой и исключительным исполнением. Каждая нота пронизана эмоциями и талантом музыкантов, создавая неповторимую атмосферу умиротворения и вдохновения. Купить виниловую пластинку Airegin - значит обогатить свою коллекцию музыкальных шедевров и погрузиться в мир истинного звука искусства.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Luca Mannutza - Airegin (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152423) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152423]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Luca Mannutza
Альбом (сингл)
Airegin
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Airegin, Moon And Sand, East Of The Sun, It Could Happen To You, Nobody Else But Me
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в мир утонченной музыки с виниловой пластинкой Luca Mannutza - Airegin (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом поразит вас своей глубокой атмосферой и исключительным исполнением. Каждая нота пронизана эмоциями и талантом музыкантов, создавая неповторимую атмосферу умиротворения и вдохновения. Купить виниловую пластинку Airegin - значит обогатить свою коллекцию музыкальных шедевров и погрузиться в мир истинного звука искусства.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Luca Mannutza - Airegin (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152423) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6630 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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