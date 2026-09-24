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Eddie Higgins - Standards By Request - 2st Day (Hyper Magnum Sound) 2023 Limited Edition (4580051152553) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eddie Higgins - Standards By Request - 2st Day (Hyper Magnum Sound) 2023 Limited Edition (4580051152553) виниловая пластинка

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Eddie Higgins - Standards By Request - 2st Day (Hyper Magnum Sound) 2023 Limited Edition (4580051152553) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Higgins - Standards By Request - 2st Day (Hyper Magnum Sound) 2023 Limited Edition (4580051152553) виниловая пластинка - фото 2
Eddie Higgins - Standards By Request - 2st Day (Hyper Magnum Sound) 2023 Limited Edition (4580051152553) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Eddie Higgins Trio
Альбом (сингл)
2st Day
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - Standards By Request - 2st Day (Hyper Magnum Sound) 2023 Limited Edition (4580051152553) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Higgins - Standards By Request - 2st Day (Hyper Magnum Sound) 2023 Limited Edition (4580051152553) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie Higgins - Standards By Request - 2st Day (Hyper Magnum Sound) 2023 Limited Edition (4580051152553) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676370
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eddie Higgins - Standards By Request - 2st Day (Hyper Magnum Sound) 2023 Limited Edition (4580051152553) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Eddie Higgins Trio
Альбом (сингл)
2st Day
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
If Dreams Come True, Dancing In the Dark, I Didnt Know About You, How Long Has This Been Going On, I Dont Know What Time It Was, Dont Explain, Ill Wind, In A Sentimental Mood, Brownsburg Blues, Corcovado
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - Standards By Request - 2st Day (Hyper Magnum Sound) 2023 Limited Edition (4580051152553) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: If Dreams Come True, Dancing In the Dark, I Didnt Know About You, How Long Has This Been Going On, I Dont Know What Time It Was, Dont Explain, Ill Wind, In A Sentimental Mood, Brownsburg Blues, Corcovado

Отзывы о товаре Eddie Higgins - Standards By Request - 2st Day (Hyper Magnum Sound) 2023 Limited Edition (4580051152553) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Eddie Higgins Trio
Альбом (сингл)
2st Day
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
If Dreams Come True, Dancing In the Dark, I Didnt Know About You, How Long Has This Been Going On, I Dont Know What Time It Was, Dont Explain, Ill Wind, In A Sentimental Mood, Brownsburg Blues, Corcovado
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: If Dreams Come True, Dancing In the Dark, I Didnt Know About You, How Long Has This Been Going On, I Dont Know What Time It Was, Dont Explain, Ill Wind, In A Sentimental Mood, Brownsburg Blues, Corcovado
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Higgins - Standards By Request - 2st Day (Hyper Magnum Sound) 2023 Limited Edition (4580051152553) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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