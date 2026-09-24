Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Eddie Higgins Trio
Альбом (сингл)
A Fine Romance
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676366
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Eddie Higgins Trio
Альбом (сингл)
A Fine Romance
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Concentrate On You, Heres That Rainy Day, A Fine Romance, Willow Weep For Me, Blue, In Love In Vain, Yesterdays, I Fall In Love Too Easily
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу непревзойденной музыки с виниловой пластинкой Eddie Higgins - A Fine Romance (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом с легкостью перенесет вас в мир утонченных звуков и музыкальной гармонии, наполненный талантом и вдохновением исполнителя. Каждая мелодия на этой пластинке словно рассказывает свою собственную историю, заставляя сердце биться в ритме музыки. Купить виниловую пластинку Eddie Higgins - это выбрать качество и насладиться исключительным звучанием альбома, который станет незаменимым сокровищем в вашей музыкальной коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 350 руб.1588 руб. в СплитНаив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) винил...
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитApocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитOutkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитThe Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитEric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитNirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитNirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) вин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитBobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (060243573216...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитBlue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (06024...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитScolohofo - Oh! (Analogue, Tone Poet) (0602438145928) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитAnathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Eddie Higgins Trio
Альбом (сингл)
A Fine Romance
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Concentrate On You, Heres That Rainy Day, A Fine Romance, Willow Weep For Me, Blue, In Love In Vain, Yesterdays, I Fall In Love Too Easily
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Погрузитесь в атмосферу непревзойденной музыки с виниловой пластинкой Eddie Higgins - A Fine Romance (Japan, Limited) (1LP). Этот альбом с легкостью перенесет вас в мир утонченных звуков и музыкальной гармонии, наполненный талантом и вдохновением исполнителя. Каждая мелодия на этой пластинке словно рассказывает свою собственную историю, заставляя сердце биться в ритме музыки. Купить виниловую пластинку Eddie Higgins - это выбрать качество и насладиться исключительным звучанием альбома, который станет незаменимым сокровищем в вашей музыкальной коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Eddie Higgins - A Fine Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152720) виниловая пластинка