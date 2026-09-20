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Takashi Kokubo & Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Takashi Kokubo & Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка

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Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 1
Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 2
Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 3
Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 4
Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 5
Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 6
Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 7
Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 8
Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Takashi Kokubo, Andrea Esperti
Альбом (сингл)
Kokubo, Takashi, Esperti, Andrea.Music For A Cosmic Garden
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 1
  • Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 2
  • Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 3
  • Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 4
  • Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 5
  • Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 6
  • Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 7
  • Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 8
  • Takashi Kokubo &amp; Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676345
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Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804139366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Takashi Kokubo, Andrea Esperti
Альбом (сингл)
Kokubo, Takashi, Esperti, Andrea.Music For A Cosmic Garden
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Travelling Through The Stars To Gaia, Whales Of Sirius, Cassiopeias Lady, A Calm & Elegant Utopia, Gaias Love Theme, Valley Of Wind In A Cosmic Garden, Melting Clocks, Lights Of Alpha Centauri
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Takashi Kokubo & Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка

Почувствуйте гармонию космоса с виниловой пластинкой Takashi Kokubo &amp;amp;amp;amp; Andrea Esperti / Music For A Cosmic Garden Limited Edition. Этот альбом на двух LP принесет вам уникальный звуковой опыт, сочетая в себе звуки природы и электронную музыку. Созданный в сотрудничестве двух талантливых музыкантов, этот альбом перенесет вас в мир медитации и внутреннего спокойствия. Каждый трек на этой пластинке — это как приглашение в музыкальный космический сад, где звуки преображаются в чистоту и вдохновение. Погрузитесь в этот музыкальный путь и купите виниловую пластинку Takashi Kokubo &amp;amp;amp;amp; Andrea Esperti / Music For A Cosmic Garden Limited Edition, чтобы привнести космическую гармонию в свою коллекцию



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Takashi Kokubo & Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804139366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Takashi Kokubo, Andrea Esperti
Альбом (сингл)
Kokubo, Takashi, Esperti, Andrea.Music For A Cosmic Garden
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Travelling Through The Stars To Gaia, Whales Of Sirius, Cassiopeias Lady, A Calm & Elegant Utopia, Gaias Love Theme, Valley Of Wind In A Cosmic Garden, Melting Clocks, Lights Of Alpha Centauri
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Описание
Почувствуйте гармонию космоса с виниловой пластинкой Takashi Kokubo &amp;amp;amp;amp; Andrea Esperti / Music For A Cosmic Garden Limited Edition. Этот альбом на двух LP принесет вам уникальный звуковой опыт, сочетая в себе звуки природы и электронную музыку. Созданный в сотрудничестве двух талантливых музыкантов, этот альбом перенесет вас в мир медитации и внутреннего спокойствия. Каждый трек на этой пластинке — это как приглашение в музыкальный космический сад, где звуки преображаются в чистоту и вдохновение. Погрузитесь в этот музыкальный путь и купите виниловую пластинку Takashi Kokubo &amp;amp;amp;amp; Andrea Esperti / Music For A Cosmic Garden Limited Edition, чтобы привнести космическую гармонию в свою коллекцию


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Takashi Kokubo & Andrea Esperti - Music For A Cosmic Garden (4251804139366) виниловая пластинка - стоимость товара 6360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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