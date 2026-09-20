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Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка

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Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 1
Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 2
Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 3
Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 4
Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 5
Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 6
Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 7
Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 8
Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 9
Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rhapsody Of Fire
Альбом (сингл)
Challenge The Wind
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 1
  • Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 2
  • Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 3
  • Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 4
  • Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 5
  • Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 6
  • Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 7
  • Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 8
  • Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 9
  • Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676333
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Характеристики

Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860569613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rhapsody Of Fire
Альбом (сингл)
Challenge The Wind
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Challenge the Wind, Whispers of Doom, The Bloody Pariah, Vanquished by Shadows, Kreel S Magic Staff, Diamond Claws, Black Wizard, A Brave New Hope, Holy Downfall, Mastered by the Dark
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир эпических приключений и мощных звуков с виниловой пластинкой "Challenge The Wind" от Rhapsody Of Fire. Это двойной LP в оранжево-мраморном исполнении представляет собой настоящее произведение искусства симфоник-метала. Каждый трек на этой пластинке наполнен энергией, страстью и бесконечной музыкальной мощью, перенося вас в удивительный мир фэнтезийных звуков. Если вы желаете добавить в свою коллекцию что-то уникальное и волшебное, не упустите возможность купить виниловую пластинку "Rhapsody Of Fire / Challenge The Wind (Orange Marbled) (2LP)" и ощутить магию этой музыки.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Rhapsody Of Fire - Challenge The Wind (coloured) (0884860569613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860569613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rhapsody Of Fire
Альбом (сингл)
Challenge The Wind
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Challenge the Wind, Whispers of Doom, The Bloody Pariah, Vanquished by Shadows, Kreel S Magic Staff, Diamond Claws, Black Wizard, A Brave New Hope, Holy Downfall, Mastered by the Dark
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в мир эпических приключений и мощных звуков с виниловой пластинкой "Challenge The Wind" от Rhapsody Of Fire. Это двойной LP в оранжево-мраморном исполнении представляет собой настоящее произведение искусства симфоник-метала. Каждый трек на этой пластинке наполнен энергией, страстью и бесконечной музыкальной мощью, перенося вас в удивительный мир фэнтезийных звуков. Если вы желаете добавить в свою коллекцию что-то уникальное и волшебное, не упустите возможность купить виниловую пластинку "Rhapsody Of Fire / Challenge The Wind (Orange Marbled) (2LP)" и ощутить магию этой музыки.


Теги товара: Limited Edition
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