Donald Byrd - Byrd Blows On Beacon Hill (0602448819468) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Donald Byrd - Byrd Blows On Beacon Hill (0602448819468) виниловая пластинка
Byrd Blows on Beacon Hill — альбом трубача Дональда Берда, первоначально выпущенный на лейбле Тома Уилсона Transition в 1957 году. Blue Note Tone Poet Edition: Моно, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый ремастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г). На своем четвертом и последнем альбоме для лейбла Тома Уилсона Transition Records молодой Дональд Берд представил в 1957 году программу, состоящую исключительно из непринужденных свинговых джазовых стандартов. Трубача, который вскоре стал одним из ведущих героев хард-бопа и соул-джаза, редко можно было услышать с таким теплым и атмосферным тоном, как на этой квартетной сессии.
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