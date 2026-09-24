AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка
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Описание товара AC/DC - Rock Or Bust (coloured) (0196588733918) виниловая пластинка
Rock or Bust — шестнадцатый студийный альбом рок- группы AC/DC, выпущенный в 2014 году. Юбилейное переиздание на золотом виниле 180 г.. Альбом стал первым, в котором не было участника-основателя и ритм-гитариста Малкольма Янга, которому пришлось покинуть группу из-за проблем со здоровьем. Его племянник Стиви Янг взял на себя обязанности ритм-гитариста. В США альбом был продан тиражом 172 000 копий за первую неделю выпуска и дебютировал на третьем месте в Billboard 200. Альбом занял первое место в 12 странах. В 2014 году по всему миру было продано 2.8 миллиона копий Rock or Bust. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.
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Теги товара: AC/DC, Limited Edition
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Теги товара: AC/DC, Limited Edition
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