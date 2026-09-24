Charlie Haden - The Golden Number (Audiophile, Verve by Request) (0602458948196) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charlie Haden
Альбом (сингл)
The Golden Number
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
В наличии
Код товара: 676309
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458948196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charlie Haden
Альбом (сингл)
The Golden Number
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Out Of Focus, Shepps Way, Turnaround, The Golden Number
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Charlie Haden - The Golden Number (Audiophile, Verve by Request) (0602458948196) виниловая пластинка
The Golden Number — альбом из четырех дуэтов басиста Чарли Хейдена, выпущенный в 1977 году. Серия Verve By Request: ремастированный аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing/Detroit, гейтфолд.. На «The Golden Number» Чарли Хейден запечатлен в четырех захватывающих диалогах со своими коллегами-авангардистами Орнеттом Коулманом (здесь играет на трубе), трубачом (также играет на флейте) Доном Черри, тенор-саксофонистом Арчи Шеппом и пианистом Хэмптоном Хоузом.
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458948196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charlie Haden
Альбом (сингл)
The Golden Number
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Out Of Focus, Shepps Way, Turnaround, The Golden Number
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
The Golden Number — альбом из четырех дуэтов басиста Чарли Хейдена, выпущенный в 1977 году. Серия Verve By Request: ремастированный аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing/Detroit, гейтфолд.. На «The Golden Number» Чарли Хейден запечатлен в четырех захватывающих диалогах со своими коллегами-авангардистами Орнеттом Коулманом (здесь играет на трубе), трубачом (также играет на флейте) Доном Черри, тенор-саксофонистом Арчи Шеппом и пианистом Хэмптоном Хоузом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Charlie Haden - The Golden Number (Audiophile, Verve by Request) (0602458948196) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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