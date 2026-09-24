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Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка

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Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 1
Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 2
Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 3
Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 4
Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 5
Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 6
Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 7
Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 8
Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 9
Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 10
Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
A Monastic Trio
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 7
  • Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 8
  • Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 9
  • Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 10
  • Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676308
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Загружаем...
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Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458948134]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
A Monastic Trio
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Ohnedaruth, Gospel Trane, I Want To See You, Lovely Sky Boat, Oceanic Beloved, Atomic Peace
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1968 года A Monastic Trio пианистки и арфистки Элис Колтрейн. Серия Verve By Request: ремастированный аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing/Detroit, гейтфолд.. В своем первом сольном альбоме A Monastic Trio Элис Колтрейн отдала дань уважения своему мужу Джону, который умер годом ранее. Ее поддержали музыканты, с которыми она ранее играла в группе своего мужа. Хотя в то время альбом был встречен джазовыми критиками довольно прохладно, сегодня он пользуется репутацией ранней вехи зарождающегося spiritual джаза.

Отзывы о товаре Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458948134]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
A Monastic Trio
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Ohnedaruth, Gospel Trane, I Want To See You, Lovely Sky Boat, Oceanic Beloved, Atomic Peace
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание альбома 1968 года A Monastic Trio пианистки и арфистки Элис Колтрейн. Серия Verve By Request: ремастированный аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing/Detroit, гейтфолд.. В своем первом сольном альбоме A Monastic Trio Элис Колтрейн отдала дань уважения своему мужу Джону, который умер годом ранее. Ее поддержали музыканты, с которыми она ранее играла в группе своего мужа. Хотя в то время альбом был встречен джазовыми критиками довольно прохладно, сегодня он пользуется репутацией ранней вехи зарождающегося spiritual джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Coltrane - A Monastic Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602458948134) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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