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Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка

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Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка - фото 1
Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка - фото 2
Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка - фото 3
Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка - фото 4
Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yutaka Hirose
Альбом (сингл)
Trace: Sound Design Works 1986?-1989
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка - фото 1
  • Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка - фото 2
  • Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка - фото 3
  • Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка - фото 4
  • Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804137270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yutaka Hirose
Альбом (сингл)
Trace: Sound Design Works 1986?-1989
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Reflection, Fluctuation, Light From Clouds, Air To Feel Outside, Inner Voices, Looking Back, The Breath Of Cyberspace, Babels Library, Cross Section Of The Underground, Voice From Past Technology, Study For Scientists
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Reflection, Fluctuation, Light From Clouds, Air To Feel Outside, Inner Voices, Looking Back, The Breath Of Cyberspace, Babels Library, Cross Section Of The Underground, Voice From Past Technology, Study For Scientists

Отзывы о товаре Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804137270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yutaka Hirose
Альбом (сингл)
Trace: Sound Design Works 1986?-1989
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Reflection, Fluctuation, Light From Clouds, Air To Feel Outside, Inner Voices, Looking Back, The Breath Of Cyberspace, Babels Library, Cross Section Of The Underground, Voice From Past Technology, Study For Scientists
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Reflection, Fluctuation, Light From Clouds, Air To Feel Outside, Inner Voices, Looking Back, The Breath Of Cyberspace, Babels Library, Cross Section Of The Underground, Voice From Past Technology, Study For Scientists
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yutaka Hirose - Trace: Sound Design Works (4251804137270) виниловая пластинка – стоимость товара 3910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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