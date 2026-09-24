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Steve Morse - Major Impacts (0889466553110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steve Morse - Major Impacts (0889466553110) виниловая пластинка

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Steve Morse - Major Impacts (0889466553110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Morse
Альбом (сингл)
Major Impacts
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Morse - Major Impacts (0889466553110) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Morse - Major Impacts (0889466553110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676301
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Steve Morse - Major Impacts (0889466553110) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Magna Carta
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Magna Carta
Barcode
[0889466553110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Morse
Альбом (сингл)
Major Impacts
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Derailleur Gear, Well, I Have, TruthOla, Migration, Led On, The White Light, How Does It Feelx, Bring It To Me, Something Gently Weeps, Free In The Park, Prognosis Part XIII, Part XIV, Part XV, Part XVI, Part XVII
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Morse - Major Impacts (0889466553110) виниловая пластинка

Major Impacts — альбом 2000 года американского гитариста Стива Морса, наиболее известного как основателя группы Dixie Dregs и участника Deep Purple с 1994 по 2022 год. Издание на виниле.. Каждая песня альбома отражает стиль разных исполнителей и групп, которые повлияли на Стива Морса как гитариста и музыканта, среди них Cream, Джими Хендрикс, The Rolling Stones, The Beatles и многие другие. Морс берет риффы, отрывки из песен, тембры и прямые гитарные цитаты этих звезд, а затем вставляет их в оригинальные мелодии, написанные специально для этого проекта.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Steve Morse - Major Impacts (0889466553110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Magna Carta
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Magna Carta
Barcode
[0889466553110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Morse
Альбом (сингл)
Major Impacts
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Derailleur Gear, Well, I Have, TruthOla, Migration, Led On, The White Light, How Does It Feelx, Bring It To Me, Something Gently Weeps, Free In The Park, Prognosis Part XIII, Part XIV, Part XV, Part XVI, Part XVII
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Major Impacts — альбом 2000 года американского гитариста Стива Морса, наиболее известного как основателя группы Dixie Dregs и участника Deep Purple с 1994 по 2022 год. Издание на виниле.. Каждая песня альбома отражает стиль разных исполнителей и групп, которые повлияли на Стива Морса как гитариста и музыканта, среди них Cream, Джими Хендрикс, The Rolling Stones, The Beatles и многие другие. Морс берет риффы, отрывки из песен, тембры и прямые гитарные цитаты этих звезд, а затем вставляет их в оригинальные мелодии, написанные специально для этого проекта.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Morse - Major Impacts (0889466553110) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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