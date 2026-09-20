OST - Star Wars Stories - Music From The Mandalorian, Rogue One, And Solo (8719262035287) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
And Solo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676299
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
And Solo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Theme, Grogu Theme, Luke Skywalker Hallway Theme, Boba Fett Theme, End Theme, Meet Han, Flying With Chewie, Reminiscence Therapy, The Adventures Of Han, Rogue One, Imperial Suite, Jedah City Ambush, Jyn Erso And Hope, Hope And End Credits
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Star Wars Stories - Music From The Mandalorian, Rogue One, And Solo (8719262035287) виниловая пластинка
Погрузитесь в удивительный мир космических историй с виниловой пластинкой "Star Wars Stories" от различных артистов. Этот двойной альбом на белом, прозрачно-синем и черном мраморном виниле "Hyperspace" погрузит вас в захватывающие приключения Галактической Саги. Каждый трек этой пластинки - это как отдельная эпическая сцена, переносящая вас в далекие уголки космоса и фантастических миров. Готовы купить эту виниловую пластинку и ощутить волнение и величие музыкального путешествия?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
And Solo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Theme, Grogu Theme, Luke Skywalker Hallway Theme, Boba Fett Theme, End Theme, Meet Han, Flying With Chewie, Reminiscence Therapy, The Adventures Of Han, Rogue One, Imperial Suite, Jedah City Ambush, Jyn Erso And Hope, Hope And End Credits
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Погрузитесь в удивительный мир космических историй с виниловой пластинкой "Star Wars Stories" от различных артистов. Этот двойной альбом на белом, прозрачно-синем и черном мраморном виниле "Hyperspace" погрузит вас в захватывающие приключения Галактической Саги. Каждый трек этой пластинки - это как отдельная эпическая сцена, переносящая вас в далекие уголки космоса и фантастических миров. Готовы купить эту виниловую пластинку и ощутить волнение и величие музыкального путешествия?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Star Wars Stories - Music From The Mandalorian, Rogue One, And Solo (8719262035287) виниловая пластинка - купить по цене 5750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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