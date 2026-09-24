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OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка

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OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 1
OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 2
OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 3
OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 4
OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 5
OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 6
OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 7
OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 8
OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 9
OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 10
OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676283
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008085914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue - Encounter, Gran'ma Dola, Aerial Walk, Gondoa, Great Legend, Great Act, Mining Town, Time (When) Castle
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка

Виниловая пластинка JOE HISAISHI музыка к мультфильму Миядзаки "Небесный замок Лапута".



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008085914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue - Encounter, Gran'ma Dola, Aerial Walk, Gondoa, Great Legend, Great Act, Mining Town, Time (When) Castle
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Виниловая пластинка JOE HISAISHI музыка к мультфильму Миядзаки "Небесный замок Лапута".


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Laputa Castle In The Sky: : Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008085914) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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