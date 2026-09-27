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OST - Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008087512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008087512) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 1
Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 2
Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 3
Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 4
Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 5
Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 6
Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 1
  • Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 2
  • Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 3
  • Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 4
  • Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 5
  • Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 6
  • Виниловая пластинка OST Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) 4988008087512 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676278
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008087512) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008087512) виниловая пластинка

Создайте неповторимую атмосферу с виниловой пластинкой OST - Porco Rosso: Soundtrack от талантливого композитора Джо Хисаиси (Япония) на одном LP. Этот альбом является звуковым оформлением одноименного анимационного фильма, который перенесет вас в эпоху приключений и воздушных баталий. Каждая нота на пластинке пронизана магией музыки Хисаиси, создавая неповторимую атмосферу и эмоциональное воздействие. Готовы погрузиться в удивительный мир звуков и мелодийx Тогда не упустите возможность купить виниловую пластинку и прочувствовать всю глубину этой прекрасной музыки.

Отзывы о товаре OST - Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008087512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Создайте неповторимую атмосферу с виниловой пластинкой OST - Porco Rosso: Soundtrack от талантливого композитора Джо Хисаиси (Япония) на одном LP. Этот альбом является звуковым оформлением одноименного анимационного фильма, который перенесет вас в эпоху приключений и воздушных баталий. Каждая нота на пластинке пронизана магией музыки Хисаиси, создавая неповторимую атмосферу и эмоциональное воздействие. Готовы погрузиться в удивительный мир звуков и мелодийx Тогда не упустите возможность купить виниловую пластинку и прочувствовать всю глубину этой прекрасной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Porco Rosso: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008087512) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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