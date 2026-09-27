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OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085419) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 1
Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 2
Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 3
Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 4
Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 5
Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 6
Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 7
Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 8
Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 1
  • Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 2
  • Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 3
  • Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 4
  • Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 5
  • Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 6
  • Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 7
  • Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 8
  • Виниловая пластинка OST Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) 4988008085419 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085419) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085419) виниловая пластинка

Nausicaa of the Valley of Wind: Image Album — саундтрек к полнометражному анимационному фильму 1984 года Хаяо Миядзаки Навсикая из Доли?ны ветров. Автор музыки — один из самых известных японских композиторов Дзё Хисаиси.

Отзывы о товаре OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Nausicaa of the Valley of Wind: Image Album — саундтрек к полнометражному анимационному фильму 1984 года Хаяо Миядзаки Навсикая из Доли?ны ветров. Автор музыки — один из самых известных японских композиторов Дзё Хисаиси.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Nausicaa Of The Valley Of Wind: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008085419) виниловая пластинка - купить по цене 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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