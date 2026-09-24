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Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка

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Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 1
Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 2
Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 3
Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 4
Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 5
Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 6
Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 7
Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Harold Land
Альбом (сингл)
The Fox
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 1
  • Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 2
  • Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 3
  • Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 4
  • Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 5
  • Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 6
  • Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 7
  • Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676256
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Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072555310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Harold Land
Альбом (сингл)
The Fox
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
The Fox, Mirror Mind Rose, One Second, Please, Sims A-Pleanty, Little chris, One Down
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка

Хард-боп-альбом американского тенор-саксофониста Гарольда Лэнда The Fox был первоначально выпущен в 1960 году и переиздан лейблом Contemporary Records в 1969 году. Это переиздание выпущено как часть Contemporary Records Acoustic Sounds Series, мастеринг Берни Грундмана с оригинальных лент, напечатано на 180-граммовом виниле компанией QRP и представлено в tip-on обложке.. В составе Гарольд Лэнд (тенор-саксофон), Дюпри Болтон (труба), Элмо Хоуп (фортепиано), Херби Льюис (бас), Фрэнк Батлер (ударные), продюсером выступил Дэвид Аксельрод.

Отзывы о товаре Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072555310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Harold Land
Альбом (сингл)
The Fox
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
The Fox, Mirror Mind Rose, One Second, Please, Sims A-Pleanty, Little chris, One Down
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Хард-боп-альбом американского тенор-саксофониста Гарольда Лэнда The Fox был первоначально выпущен в 1960 году и переиздан лейблом Contemporary Records в 1969 году. Это переиздание выпущено как часть Contemporary Records Acoustic Sounds Series, мастеринг Берни Грундмана с оригинальных лент, напечатано на 180-граммовом виниле компанией QRP и представлено в tip-on обложке.. В составе Гарольд Лэнд (тенор-саксофон), Дюпри Болтон (труба), Элмо Хоуп (фортепиано), Херби Льюис (бас), Фрэнк Батлер (ударные), продюсером выступил Дэвид Аксельрод.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Harold Land - The Fox (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555310) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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