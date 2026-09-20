OST - The Twilight (Various Artists) (coloured) (0075678608995) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676247
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678608995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Muse – Supermassive Black Hole, Paramore – Decode, The Black Ghosts – Full Moon, Linkin Park – Leave Out All The Rest, Mutemath – Spotlight (Twilight Mix), Perry Farrell – Go All The Way (Into The Twilight), Collective Soul – Tremble For My Beloved, Paramore – I Caught Myself, Blue Foundation – Eyes On Fire, Rob Pattinson – Never Think, Iron & Wine – Flightless Bird, American Mouth, Carter Burwell – Bella's Lullaby
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Twilight (Various Artists) (coloured) (0075678608995) виниловая пластинка
"Сумерки" (Twilight) - американский романтический фэнтези-фильм, снятый режиссёром Кэтрин Хардвик по одноимённому роману Стефани Майер. Мировая премьера картины состоялась 21 ноября 2008 года, с релизом в России 20 ноября и в США 17 ноября того же года. После выхода в прокат 21 ноября 2008 года "Сумерки" собрали более 393 миллионов долларов по всему миру. DVD-версия, выпущенная 9 марта 2009 года, стала самым продаваемым DVD года, а саундтрек к фильму был представлен 4 ноября 2008 года.
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678608995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Muse – Supermassive Black Hole, Paramore – Decode, The Black Ghosts – Full Moon, Linkin Park – Leave Out All The Rest, Mutemath – Spotlight (Twilight Mix), Perry Farrell – Go All The Way (Into The Twilight), Collective Soul – Tremble For My Beloved, Paramore – I Caught Myself, Blue Foundation – Eyes On Fire, Rob Pattinson – Never Think, Iron & Wine – Flightless Bird, American Mouth, Carter Burwell – Bella's Lullaby
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
"Сумерки" (Twilight) - американский романтический фэнтези-фильм, снятый режиссёром Кэтрин Хардвик по одноимённому роману Стефани Майер. Мировая премьера картины состоялась 21 ноября 2008 года, с релизом в России 20 ноября и в США 17 ноября того же года. После выхода в прокат 21 ноября 2008 года "Сумерки" собрали более 393 миллионов долларов по всему миру. DVD-версия, выпущенная 9 марта 2009 года, стала самым продаваемым DVD года, а саундтрек к фильму был представлен 4 ноября 2008 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - The Twilight (Various Artists) (coloured) (0075678608995) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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