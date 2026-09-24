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Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка

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Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 1
Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 2
Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 3
Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 4
Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 5
Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 6
Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 7
Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Suzi Quatro
Альбом (сингл)
Legend: The Best Of
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 1
  • Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 2
  • Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 3
  • Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 4
  • Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 5
  • Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 6
  • Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 7
  • Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676239
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516091218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Suzi Quatro
Альбом (сингл)
Legend: The Best Of
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Can The Can, Shine My Machine, 48 Crash, Skin Tight Skin, Daytona Demon, Devil Gate Drive, The Wild One, Cat Size, Too Big, Michael, Half as Much As Me, Stumblin' In, If You Can't Give Me Love, Suicide, Wiser Than You, She's In Love With You, Hollywood, 15 Minutes of Fame, Free The Butterfly
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can The Can, Shine My Machine, 48 Crash, Skin Tight Skin, Daytona Demon, Devil Gate Drive, The Wild One, Cat Size, Too Big, Michael, Half as Much As Me, Stumblin' In, If You Can't Give Me Love, Suicide, Wiser Than You, She's In Love With You, Hollywood, 15 Minutes of Fame, Free The Butterfly

Отзывы о товаре Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516091218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Suzi Quatro
Альбом (сингл)
Legend: The Best Of
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Can The Can, Shine My Machine, 48 Crash, Skin Tight Skin, Daytona Demon, Devil Gate Drive, The Wild One, Cat Size, Too Big, Michael, Half as Much As Me, Stumblin' In, If You Can't Give Me Love, Suicide, Wiser Than You, She's In Love With You, Hollywood, 15 Minutes of Fame, Free The Butterfly
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can The Can, Shine My Machine, 48 Crash, Skin Tight Skin, Daytona Demon, Devil Gate Drive, The Wild One, Cat Size, Too Big, Michael, Half as Much As Me, Stumblin' In, If You Can't Give Me Love, Suicide, Wiser Than You, She's In Love With You, Hollywood, 15 Minutes of Fame, Free The Butterfly
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Suzi Quatro - Legend: The Best Of (5060516091218) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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