Top.Mail.Ru
Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 1
Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 2
Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 3
Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 4
Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 5
Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 6
Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 7
Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 8
Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Midori Takada
Альбом (сингл)
Cutting Branches For A Temporary Shelter
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 1
  • Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 2
  • Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 3
  • Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 4
  • Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 5
  • Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 6
  • Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 7
  • Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 8
  • Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676220
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804128742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Midori Takada
Альбом (сингл)
Cutting Branches For A Temporary Shelter
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cutting Branches For A Temporary Shelter (In The Morning), Cutting Branches For A Temporary Shelter (In The Night)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cutting Branches For A Temporary Shelter (In The Morning), Cutting Branches For A Temporary Shelter (In The Night)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804128742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Midori Takada
Альбом (сингл)
Cutting Branches For A Temporary Shelter
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cutting Branches For A Temporary Shelter (In The Morning), Cutting Branches For A Temporary Shelter (In The Night)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cutting Branches For A Temporary Shelter (In The Morning), Cutting Branches For A Temporary Shelter (In The Night)


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Midori Takada - Cutting Branches For A Temporary Shelter (4251804128742) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...