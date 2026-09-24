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The Rolling Stones - December's Children (And Everybody's) (0018771212416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - December's Children (And Everybody's) (0018771212416) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - December&#039;s Children (And Everybody&#039;s) (0018771212416) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - December&#039;s Children (And Everybody&#039;s) (0018771212416) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - December&#039;s Children (And Everybody&#039;s) (0018771212416) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - December&#039;s Children (And Everybody&#039;s) (0018771212416) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - December&#039;s Children (And Everybody&#039;s) (0018771212416) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - December&#039;s Children (And Everybody&#039;s) (0018771212416) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Decembers Children
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - December&#039;s Children (And Everybody&#039;s) (0018771212416) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - December&#039;s Children (And Everybody&#039;s) (0018771212416) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - December&#039;s Children (And Everybody&#039;s) (0018771212416) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - December&#039;s Children (And Everybody&#039;s) (0018771212416) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - December&#039;s Children (And Everybody&#039;s) (0018771212416) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - December&#039;s Children (And Everybody&#039;s) (0018771212416) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676216
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Rolling Stones - December's Children (And Everybody's) (0018771212416) виниловая пластинка
4 620 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABKCO
Barcode
[0018771212416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Decembers Children
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Трек-лист
She Said Yeah, Talkin About You, You Better Move On, Look What Youve Done, The Singer Not The Song, Route 66, Get Off My Cloud, I?m Free, Tears Go By, Gotta Get Away, Blue Turns To Grey, Im Moving On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - December's Children (And Everybody's) (0018771212416) виниловая пластинка

Decembers Children — пятый американский студийный альбом английской рок-группы The Rolling Stones, выпущенный в 1965 году. Издание на виниле.. Последний альбом Stones, в котором кавер-версии занимали 50 процентов содержания, Decembers Children был составлен из ранее записанного материала, выпущенного на синглах или EP группы в Великобритании. Альбом демонстрирует продолжающееся развитие творчества Джаггера и Ричардса, включая классические As Tears Go By и Get Off My Cloud. Decembers Children занял 4-е место? в США, где получили золотой статус. Второй сингл группы занявший первое место? в США, Get Off of My Cloud, стал самым популярным синглом с альбома, а также одним из главных лидеров чартов в Великобритании и на некоторых других рынках.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - December's Children (And Everybody's) (0018771212416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABKCO
Barcode
[0018771212416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Decembers Children
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Трек-лист
She Said Yeah, Talkin About You, You Better Move On, Look What Youve Done, The Singer Not The Song, Route 66, Get Off My Cloud, I?m Free, Tears Go By, Gotta Get Away, Blue Turns To Grey, Im Moving On
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Decembers Children — пятый американский студийный альбом английской рок-группы The Rolling Stones, выпущенный в 1965 году. Издание на виниле.. Последний альбом Stones, в котором кавер-версии занимали 50 процентов содержания, Decembers Children был составлен из ранее записанного материала, выпущенного на синглах или EP группы в Великобритании. Альбом демонстрирует продолжающееся развитие творчества Джаггера и Ричардса, включая классические As Tears Go By и Get Off My Cloud. Decembers Children занял 4-е место? в США, где получили золотой статус. Второй сингл группы занявший первое место? в США, Get Off of My Cloud, стал самым популярным синглом с альбома, а также одним из главных лидеров чартов в Великобритании и на некоторых других рынках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - December's Children (And Everybody's) (0018771212416) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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