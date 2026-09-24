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Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка

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Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 1
Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 2
Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 3
Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 4
Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 5
Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 6
Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 7
Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 8
Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 9
Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Альбом (сингл)
Spooky Action At A Distance
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 1
  • Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 2
  • Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 3
  • Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 4
  • Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 5
  • Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 6
  • Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 7
  • Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 8
  • Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 9
  • Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676212
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
#Inside Out
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
#Inside Out Pattern
Barcode
[0196588341311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Альбом (сингл)
Spooky Action At A Distance
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Man Made of Stone, Window to the World, What Awaits Me, He Once Was, Underneath the Orphan Moon, Clouds That Never Rain, Bulletproof, Somewhere North of Nowhere, Summoned From Afar, Love Is Still the Light, There Goes My Baby, Orphans of the Universe (Live at ProgStock 2022), Elegant Vampires (Live at ProgStock 2022)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка

Откройте для себя захватывающий альбом "Spooky Action At A Distance" от группы Pattern-Seeking Animals — музыкальное путешествие, наполненное эпическими мелодиями, богатой гармонией и глубокой лирикой. Этот альбом сочетает прогрессивный рок, атмосферные звуки и экспериментальные элементы, создавая уникальную атмосферу, которая увлекает с первой композиции. Идеальный для ценителей сложных музыкальных текстур и искателей новых звуковых горизонтов. Не пропустите возможность погрузиться в этот увлекательный музыкальный мир!



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
#Inside Out
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
#Inside Out Pattern
Barcode
[0196588341311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Альбом (сингл)
Spooky Action At A Distance
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Man Made of Stone, Window to the World, What Awaits Me, He Once Was, Underneath the Orphan Moon, Clouds That Never Rain, Bulletproof, Somewhere North of Nowhere, Summoned From Afar, Love Is Still the Light, There Goes My Baby, Orphans of the Universe (Live at ProgStock 2022), Elegant Vampires (Live at ProgStock 2022)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Откройте для себя захватывающий альбом "Spooky Action At A Distance" от группы Pattern-Seeking Animals — музыкальное путешествие, наполненное эпическими мелодиями, богатой гармонией и глубокой лирикой. Этот альбом сочетает прогрессивный рок, атмосферные звуки и экспериментальные элементы, создавая уникальную атмосферу, которая увлекает с первой композиции. Идеальный для ценителей сложных музыкальных текстур и искателей новых звуковых горизонтов. Не пропустите возможность погрузиться в этот увлекательный музыкальный мир!


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pattern-Seeking Animals - Spooky Action At A Distance (0196588341311) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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