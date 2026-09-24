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Jamire Williams - But Only After You Have Suffered (0789993991693) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jamire Williams - But Only After You Have Suffered (0789993991693) виниловая пластинка

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Jamire Williams - But Only After You Have Suffered (0789993991693) виниловая пластинка - фото 1
Jamire Williams - But Only After You Have Suffered (0789993991693) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jamire Williams
Альбом (сингл)
But Only After You Have Suffered
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamire Williams - But Only After You Have Suffered (0789993991693) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamire Williams - But Only After You Have Suffered (0789993991693) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676181
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jamire Williams - But Only After You Have Suffered (0789993991693) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jamire Williams
Альбом (сингл)
But Only After You Have Suffered
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hands Up, Bow, Ugly, Just Hold On, Take Time, Look Up (Jawwaad Speaks), Safe Travels, Cest Un Mot, For The Youth, Pause In His Presence, No One Knows, When It Gets Dark, And Then The Anointing Fell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamire Williams - But Only After You Have Suffered (0789993991693) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Hands Up, Bow, Ugly, Just Hold On, Take Time, Look Up (Jawwaad Speaks), Safe Travels, Cest Un Mot, For The Youth, Pause In His Presence, No One Knows, When It Gets Dark, And Then The Anointing Fell



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Jamire Williams - But Only After You Have Suffered (0789993991693) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jamire Williams
Альбом (сингл)
But Only After You Have Suffered
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hands Up, Bow, Ugly, Just Hold On, Take Time, Look Up (Jawwaad Speaks), Safe Travels, Cest Un Mot, For The Youth, Pause In His Presence, No One Knows, When It Gets Dark, And Then The Anointing Fell
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Hands Up, Bow, Ugly, Just Hold On, Take Time, Look Up (Jawwaad Speaks), Safe Travels, Cest Un Mot, For The Youth, Pause In His Presence, No One Knows, When It Gets Dark, And Then The Anointing Fell


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jamire Williams - But Only After You Have Suffered (0789993991693) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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