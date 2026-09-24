AC/DC - Let There Be Rock (coloured) (0196588733314) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара AC/DC - Let There Be Rock (coloured) (0196588733314) виниловая пластинка
Let There Be Rock — четвёртый студийный альбом рок- группы AC/DC, первоначально выпущенный 1977 году. Юбилейное переиздание на "золотом" виниле 180 г. Let There Be Rock был тем альбомом, где AC/DC действительно нашли свое место, не в последнюю очередь благодаря заглавному треку, искренней оде первобытному, неподдельному рок-н-роллу,. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного "золотого" винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.
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Теги товара: AC/DC
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Теги товара: AC/DC
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