Celentano Adriano - I Mali Del Secolo (0602465624922) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Celentano Adriano - I Mali Del Secolo (0602465624922) виниловая пластинка
I mali del secolo — студийный альбом итальянского певца и актёра Адриано Челентано, вышедший в 1972 году. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г. Все песни этого альбома, за исключением первой, написаны самим Челентано. Большинство из них посвящены проблемам современного мира, современной Италии. Особенно успешной стала сатирическая песня против загрязнения окружающей среды — «L'albero di trenta piani». В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.
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