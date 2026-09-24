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Celentano Adriano - I Mali Del Secolo (0602465624922) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Celentano Adriano - I Mali Del Secolo (0602465624922) виниловая пластинка

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Celentano Adriano - I Mali Del Secolo (0602465624922) виниловая пластинка - фото 1
Celentano Adriano - I Mali Del Secolo (0602465624922) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Celentano Adriano
Альбом (сингл)
I Mali Del Secolo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Celentano Adriano - I Mali Del Secolo (0602465624922) виниловая пластинка - фото 1
  • Celentano Adriano - I Mali Del Secolo (0602465624922) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Celentano Adriano - I Mali Del Secolo (0602465624922) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465624922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Celentano Adriano
Альбом (сингл)
I Mali Del Secolo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ready Teddy, L'albero di trenta piani, Forse eri meglio di lei, La ballata di Pinocchio, Disse, La siringhetta, L’ultimo degli uccelli, Quel signore del piano di sopra - Versione in lingua celentana /. Versione in lingua italiana
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celentano Adriano - I Mali Del Secolo (0602465624922) виниловая пластинка

I mali del secolo — студийный альбом итальянского певца и актёра Адриано Челентано, вышедший в 1972 году. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г. Все песни этого альбома, за исключением первой, написаны самим Челентано. Большинство из них посвящены проблемам современного мира, современной Италии. Особенно успешной стала сатирическая песня против загрязнения окружающей среды — «L'albero di trenta piani». В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.

Отзывы о товаре Celentano Adriano - I Mali Del Secolo (0602465624922) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465624922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Celentano Adriano
Альбом (сингл)
I Mali Del Secolo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ready Teddy, L'albero di trenta piani, Forse eri meglio di lei, La ballata di Pinocchio, Disse, La siringhetta, L’ultimo degli uccelli, Quel signore del piano di sopra - Versione in lingua celentana /. Versione in lingua italiana
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
I mali del secolo — студийный альбом итальянского певца и актёра Адриано Челентано, вышедший в 1972 году. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г. Все песни этого альбома, за исключением первой, написаны самим Челентано. Большинство из них посвящены проблемам современного мира, современной Италии. Особенно успешной стала сатирическая песня против загрязнения окружающей среды — «L'albero di trenta piani». В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Celentano Adriano - I Mali Del Secolo (0602465624922) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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