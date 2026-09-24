Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Celentano Adriano
Альбом (сингл)
Le Robe Che Ha Detto Adriano
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 676146
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465625592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Celentano Adriano
Альбом (сингл)
Le Robe Che Ha Detto Adriano
Жанр
Шансон
Трек-лист
Lirica d’inverno, Un bimbo sul leone, Chi era lui, La storia di Serafino, Straordinariamente, Il ragazzo della via Gluck, Storia d’amore, Napoleone il cowboy e lo zar, Una festa sui prati, Mondo in Mi 7a, L’uomo nasce nudo, La pelle
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка
Le Robe Che Ha Detto Adriano — антология синглов и неизданных песен Адриано Челентано, выпущенная в 1969 году. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г. В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465625592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Celentano Adriano
Альбом (сингл)
Le Robe Che Ha Detto Adriano
Жанр
Шансон
Трек-лист
Lirica d’inverno, Un bimbo sul leone, Chi era lui, La storia di Serafino, Straordinariamente, Il ragazzo della via Gluck, Storia d’amore, Napoleone il cowboy e lo zar, Una festa sui prati, Mondo in Mi 7a, L’uomo nasce nudo, La pelle
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Le Robe Che Ha Detto Adriano — антология синглов и неизданных песен Адриано Челентано, выпущенная в 1969 году. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г. В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Limited Edition
Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка