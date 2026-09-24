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Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка

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Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка - фото 1
Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Celentano Adriano
Альбом (сингл)
Le Robe Che Ha Detto Adriano
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка - фото 1
  • Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676146
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465625592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Celentano Adriano
Альбом (сингл)
Le Robe Che Ha Detto Adriano
Жанр
Шансон
Трек-лист
Lirica d’inverno, Un bimbo sul leone, Chi era lui, La storia di Serafino, Straordinariamente, Il ragazzo della via Gluck, Storia d’amore, Napoleone il cowboy e lo zar, Una festa sui prati, Mondo in Mi 7a, L’uomo nasce nudo, La pelle
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка

Le Robe Che Ha Detto Adriano — антология синглов и неизданных песен Адриано Челентано, выпущенная в 1969 году. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г. В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.



Теги товара: Шансон, Limited Edition

Отзывы о товаре Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465625592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Celentano Adriano
Альбом (сингл)
Le Robe Che Ha Detto Adriano
Жанр
Шансон
Трек-лист
Lirica d’inverno, Un bimbo sul leone, Chi era lui, La storia di Serafino, Straordinariamente, Il ragazzo della via Gluck, Storia d’amore, Napoleone il cowboy e lo zar, Una festa sui prati, Mondo in Mi 7a, L’uomo nasce nudo, La pelle
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Le Robe Che Ha Detto Adriano — антология синглов и неизданных песен Адриано Челентано, выпущенная в 1969 году. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г. В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.


Теги товара: Шансон, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Celentano Adriano - Le Robe Che Ha Detto Adriano (0602465625592) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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